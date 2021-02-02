Midlands Mugshots- February 1 Feb 2, 2021 10:41 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/17ADKINS, LEE ADAM GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV (4 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/17ALSAADI, ABDULRAHMAN FADHLE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/17BARBOUR, JUSTIN ALLAN MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/17BROWN, KARE ANTWAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/17DEESE, JONATHAN WAYNE VIOLATION OF CITY ORDINANCE (2 COUNTS) DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/17ETHEREDGE, TYRONE MIKWANE JAROM ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/17FREEMAN, JESSE ROSAMOND DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .10 BUT LESS THAN .16 2ND ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/17JACKSON, LEON JERBREE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST FAILURE TO STOP ON POLICE COMMAND TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/17LIVINGSTON, TRUMAIN LATRAVISE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/17MADISON, MAURICE ANDERSON TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/17OTTO, GREGORY A DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17RAY, DAQUAIN MONTRELL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/17SPEAKS, GREGORY JAMAL ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/17TEMPLES, MATTHEW CHRISTOPHER GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/17WIGGINS, SAMUEL TRAVIS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/17WILLIAMS, DYLAN CHASE ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE CARJACKING / TAKE OR ATTEMPT A VEHICLE FROM PERSON BY FORCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/17WOODS, TERRANCE ROMEL ENTERING PREMISES AFTER WARNING-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest