Midlands Mugshots- February 2 Feb 3, 2021 11:01 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/26ALVARADO, ANTONIO POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST DRIVING UNDER SUSPENSION - 2ND OFFENSE Drugs / MDP, Narcotic drugs in Sch. I (b) & (c), LSD, and Sched. II - 1st Offense-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 2/26BAILEY, SABRINA KAY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/26CARR, WILLIAM KENNY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/26CARTER, DUVALL DESMOND HOLD FOR PPP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/26CHAVIS, JOHNNY LEON LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/26CORDER, JAMES RALPH TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/26DAVENPORT, KELVIN KAHLIL VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/26DICKERSON, MICHAEL GLENN WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/26FOUST, ERIC CHRISTOPHER TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/26GOOD, CHRISTEN LEIGH TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/26HARTH, GLENDA DENISE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/26HARRIS, ROBERT ARNOLD MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE (3 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/26KENNEDY, JONATHAN DAVID SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/26MARTINEZ HERNANDEZ, GENARO HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/26MAYERS, LOTTEE AMEALIA INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUB. OFFENSE (2 COUNTS) DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/26MILLIGAN, CHRISTOPHER DALE BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT, VALUE GREATER $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/26MYERS, SHAWN MCKINNLEY FAIL TO RETURN RENTED OBJECTS >= $10,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/26REYNOLDS, JAEL MOKYANNA TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/26SCOTT, LARRY WAYNE SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER - 3RD & SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 20/26SEXTON, SPENCER GARRET DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/26SMITH, DERRICK GLENDALE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/26TUCKER, ALAN BRUCE TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/26WALKER, TRADECIA TOMORROW DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 24/26WILCOX, SEAN AUSTIN JAMES HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/26WILLIAMS, MELISSA SHAWNTA INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 26/26WOOD, DAMION DONOVAN POSSESSION OTHER CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE I TO V - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest