Midlands Mugshots- February 4

TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER`S LICENSE AFTER SUSP
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISP
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO.
MINOR / CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR (7 COUNTS)
ALCOHOL / GIVING ALCOHOLIC LIQUORS TO MINOR, TRANSFER OR GIF (4 COUNTS)
TOBACCO / UNLAWFUL TO SELL, FURNISH, GIVE, DISTRIBUTE, PURCH (3 COUNTS)-LEXINGTON CO.