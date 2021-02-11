Midlands Mugshots- February 10 Feb 11, 2021 10:48 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/25ADAMS, ALLON TRIA DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY <$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/25AUSTIN, TIFFANY MONIC BREACH / BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/25BANTON, MATTHEW BRYAN HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/25BARBOUR SHUTT, EMILY DRUNKNESS PUBLIC NUISANCE LOITERING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/25BUTLER, KEVION WESLY ISAIAH HOLD FOR LMC POSSESSION OF COCAINE,HERION,SCHEDULE11 HOLD FOR ALLENDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/25CAMPBELL, ROBERT WAYNE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/25CANNON, STEPHEN JOESPH MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/25CLARK, JOE CECIL TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/25FUDGE, JAMES HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/25GILES, JESSICA LEEANN PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV HIV / EXPOSING ANOTHER TO HIV VIRUS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/25HAMILTON, CHRISTOPHER RYAN HOLD FOR CAYCE POSSESSION OF FENTANYL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/25HUBERT, JAMEY NATHAN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/25JONES, CARLISLE DEWAYNE HOLD FOR OBURG-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/25LOVETT, WESLEY ADAM TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/25MAHAFFEY, DARREN STEVEN Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/25MOODY, CHYNETTA ASSAULT / ASSAULT & BATTERY BY MOB, 3RD DEGREE (BODILY INJUR CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/25PHILLIPS, SHYHEEM MALIK KIDNAPPING / KIDNAPPING Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/25PRIDE, ARTHUR LEE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/25SCOTT, SHAKI DIEQUAN CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 20/25SISTARE, ALLYSON NICOLE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/25STONE, JAMES GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/25VAUGHN, MALCOLM LEE SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 23/25WEAVER, LARRESHA CHYQUANA ASSAULT / ASSAULT & BATTERY BY MOB, 3RD DEGREE (BODILY INJUR CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/25WILLIAMS, ANGELO TYRONE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY BY MOB, 3RD DEGREE (BODILY INJUR CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/25WILLIAMSON, BRETT PRESTON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest