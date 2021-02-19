Midlands Mugshots- February 18 Feb 19, 2021 10:42 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/14BELTON, COREY A (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB OBSCENE / DISSEMINATION, PROCURING OR PROMOTING OBSCENITY UN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/14GONZALEZ, MIGUEL DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT HOLD FOR LMCDPS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/14HIPPS, BERNARD SEAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE DRIVING UNDER SUSPENSION - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/14GRIFFIN, THOMAS CHARLES FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT VIOLATION OF CITY ORDINANCE (2 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/14HARTLEY, CHRISTOPHER WARREN DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/14HEAD, BENNY BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/14LAYMON MALONE, BRENDON AXLEY HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/14MCBETH, THOMAS ALLEN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/14MORRIS, HULON DUPRE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/14PIERCE, RODNEY LAMONT HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/14TANNER, WESLEY ADAM DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/14TAYLOR, BRENT LEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/14TRIBBLE, THEODORE FRED NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/14VALENTINE, RYAN ROBERT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest