Midlands Mugshots- February 25 Feb 26, 2021 10:58 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/24BOYD, DESHAWN TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/24BRANCH, EVERETT DEAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/24BRENT, ALEXIS LENAE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/24CARTWRIGHT, CARMEN LYNN ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/24COLLINS, KAREEM STEFON HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/24CULBERTSON, TIFFANY MARIE DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 3RD OFF DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/24DAUGHARTHY, JASON GLEN USE LICENSE PLATES OTHER THAN VEHICLE ISSUED NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 8/24DEMPSEY, CONRAD ALLEN MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE (3 COUNTS) HOLD FOR CDPS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/24FEAGINS, ZURICH DAQUAN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/24HILL, RICKY EUGENE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/24HUFF, THOMAS LEE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/24KAPADIA, RAHEEL ISMAIL HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFF`S DEPT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/24LOCKLEAR, JERMAINE DERRICK DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/24OUTEN, MARCUS TABIUS DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/24ROBINSON, MARK ANTHONY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/24SCHNEIDER, RICHARD THOMAS HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/24SHELL, GARY MAURICE BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/24SMITH, WESLEY LUKE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/24SUMMERS, LAURENCE TALBOTT DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/24SUMMERS, RONNIE LEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/24SWAILS, CHRISTOPHER LEE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/24TRAVIS, RAYKIN NARUKENNITH HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/24TUCKER, ALAN BRUCE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/24YOCUM, WILLIAM ISAAC HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest