Midlands Mugshots- March 11 Mar 12, 2021 10:52 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/25ALLEN, SONNY BENJAMIN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/25BICKLEY, LISA MARIE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/25BOWERS, SHEILA MARIE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/25BRAZELL, JUSTIN DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE (2 COUNTS) ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE HOLD FOR LTPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/25BRIGMAN, SAMUEL ALI TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/25BYRD, JAYLA BRIANNA TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/25CHENNAULT, SHAWNISHA NADINE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VE TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/25CALDWELL, BRIAN ERWIN BREACH / BREACH OF PEACE, AGGRAVATED IN NATURE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY BY MOB, 2ND DEGREE (SERIOUS BODILY INJURY RESULTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/25DUNBAR, MADISON ELAINE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/25FLEMMING, JONATHAN TERMAYNE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE ASSAULT POLICE OFFICER WHILE RESISTING ARREST OR SERVING PRO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/25GANTT, TAKASHI ROYALE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/25HARRIS, JAMES EARL HOLD FOR PPP DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. COCAINE BASE, 2ND OF PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/25HENRY, TONY GERON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/25HOOD, ANGELA HOPE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/25IACONO, DANIEL JOSEPH HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/25JEFFCOAT, DUSTIN MITCHELL UNLAWFUL WEAPON TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD POSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE HOLD FOR LTPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/25ROGERS, KENDARYL DEVONTE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/25SCALES, IZAYA ASHAUN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/25SHIREY, JUSTIN KYLE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE OR RESIST LAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS OR MAKING ARREST-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 20/25TASNEY, ROBERT V SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 2ND DEGREE (16 COUNTS)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 21/25SIMON, ANTHONY KEVIN TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/25SUTTON, SIR DE`QUAN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT UNLAWFUL WEAPON-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/25TUCKER, ALAN BRUCE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/25TURNER, LARRY WAYNE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 25/25WISE, CAMERON ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest