Midlands Mugshots- March 15 Mar 16, 2021 10:49 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/30ALBERTSON, WILLIAM LEE DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/30BATTLE, NIYA NESHAWN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/30BOOTH, COREY ALAN WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/30CAINE, CRYSTAL IRENE HOLD FOR OTHER SPRINGDALE PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/30CAUGHMAN, CAMERON EUGENE BURGLARY / BURGLARY (NON-VIOLENT) - SECOND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/30CRAFT, VINCENT EARL SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/30CROMER, TIMOTHY LAMAR TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/30CUNNINGHAM, CHRISTOPHER ULYSEES MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/30DAISE, GERRARD KENARD HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/30DAVIS, TIMOTHY TYRONE FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/30FLEMON, CHADRIN NAVATNI DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST (3 COUNTS) DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/30FORE, JERRY ONEAL HOLD FOR OTHER AGENCY VIOLENCE ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/30FURMAN, EBONY SANTANA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/30GALLMAN, JAVONTE DEYQAN DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 2ND OFFENSE (2 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/30GANTT, ANGELA MARIE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/30GLOVER, NICHOLAS BLAKE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/30GRAVES, MARCUS DEWAYNE CHECKS / FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, >=$1000.00 1ST O HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/30JONES, PARIS DAVENTE TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH TRAFFIC / FAILURE TO YIELD RIGHT-OF-WAY ON LEFT TURN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/30JORDAN, JOHN ELLIS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/30LEAMER, MICHAEL HOLD FOR ANOTHER JURISDCTION-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 21/30PECCHIA, JOSEPH MAURO RSG / RECEIVING STOLEN GOODS >=$2000 <$10000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/30RHODES, KRYSTAL MICHELLE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE -LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/30ROLLAND, STANLEY SURVELL SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/30ROOP, MARSHALL LEVI DARDEN HOLD FOR LCSD TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/30SMITH, TYRONE ANGELO PUBLIC DISORDERLY CONDUCT ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE SHOPLIFTING <$2000-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 26/30STAFFORD, JAMES RASHEEM HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/30WILLIAMS, GREGORY BRIAN FAIL TO STOP ON POLICE COMMAND HOLD FOR WCOLA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 28/30WILLIAMS, TARENZO K TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 29/30YOUNG, CLAUDIA J PUBLIC INTOXICATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 30/30WALTERS, BILLY RAY WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, BREACH OF PEACE MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY <$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest