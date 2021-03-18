Midlands Mugshots- March 17 Mar 18, 2021 10:55 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/27AMAKER, JOHN HENRY HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/27ANDERSON, ZACHARY ALEX ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 3/27BENJAMIN, CHRISTOPHER MARKEITH DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT SEX / INDECENT EXPOSURE DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/27BLACKMON, ROBERT BRIAN DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/27BREEDLOVE, CHRISTOPHER BRADLEY PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/27BROWN, ROLENA RENEE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/27CANDIDO AVILES, FRANCISCO DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/27COLEMAN, ANTHONY ROBERT LITTERING / LITTERING, NOT MORE THAN 15 LBS. CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/27COREA, JARIO JOSUE HERNANDEZ RECKLESS DRIVING NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/27DRAFTS, BRADLY ONEAL HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/27FERRELL, DARIAN ROSE DRUGS/TRAFF METH/ICE/CRANK/CRACK COCAINE >=28G BUT <100G-1ST DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/27GANTT, SHERIKA DESHA ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/27GOMEZ GOMEZ RENE SAUL CHILDREN/ CRUELTY TO CHILDREN (TORTURE, DEPRIVATION) ID / IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/27JOHNSON, KATRINA MITCHELL GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/27JONES, CHADWICK CHRISTOPHER HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/27MATHIS, TYSHED KHALID DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 17/27MILLER, CHRISTIE HENNEMAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/27MITCHELL, MARY LEIGH HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/27NORTHCUTT, RACHELLE NICOLE DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR (2 COUNTS) POSSESSION/SELL/DISPOSAL OF A STOLEN VEHICLE > $2000 < $10000-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 20/27PEEPLES, MICHAEL ANTHONY DISCHARGING FIREARM-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/27POLSTON, CHRISTOPHER PERRY PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/27REED, JANELLE DENICE TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/27RUMMELL, DEAN EDWARD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/27SNYDER, CALEB ROBERT FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT (4 COUNTS) FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P (5 COUNTS) FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY (11 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/27SUAREZ, ANA MARIE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 26/27WILLIAMS, CHRISTOPHER LLOYD NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 27/27WILLIAMS, JONATHAN SCOTT DRUGS/ DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 2ND (EXCLUDES MANUFACTURING METH; SEE CDR CODE 3777)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest