Midlands Mugshots- March 22 Mar 23, 2021 10:38 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/17CHALMERS, JOSHUA RODRICO DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/17CRAFT, ANTHONY BERNARD SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/17CRAWFORD, ANTONIO ASHTON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/17DANIEL, SHIRLEY JEAN SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/17DINKINS, KASEY TODD HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/17GORIE, BENJAMIN DAMIEN GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/17HAMPTON, CALVIN RODRIGUES HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/17HUNTER, WILLIAM GERARD II FAMILY COURT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 9/17JONES, WILLIAM MATTHEW LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/17LYBRAND, BRANDON LEWIS MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/17MULLIGAN, DWAYNE TRAVIS WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17NORTH, SHERMAN CURTIS TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/17ODAY, SEAN PATRICK DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE CHILD / CHILD ENDANGERMENT, COMMIT CERTAIN VEHICULAR OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/17PRAYLOW, JOSEPH LEWIS NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/17REPPENHAGEN, KATHLEEN TARA DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/17SUGIBAYASHI, JOSHUA ROY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 17/17WHITEHEAD, DUANE FREDERICK DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest