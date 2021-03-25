Midlands Mugshots- March 24 Mar 25, 2021 10:50 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/26BRADLEY, ERIC LAMONT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/26BRIDGEFORD, TANJA LEIGH REPORT / FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONY VIOLATION HOLD FOR WEST COLA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/26BUTLER, DENZEL RASHAD BREACH / BREACH OF TRUST- FRAUD INTENT, LESS THAN $2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/26CAMPBELL, HENRY STONEY DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE POSSESSION OF DRUG PARA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/26COLSON, CLARENCE CARLOS HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/26COOK, JESSE CARL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/26CORDER, BRANDON LEE HOLD FOR LEXINGTON COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/26CRIBB, KYLE VAN (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/26FAULK, DEVIN TERELL MURDER / ATTEMPTED MURDER (2 COUNTS) WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/26GATES, LADARIEN QUENTOR TRAFFICK HEROIN MORPH ETC >4G but <14G 2ND OR SUB OFFENSE (4 COUNTS) DRUGS / TRAFFICKING IN HEROIN, MORPHINE, ETC., 28 G OR MORE WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/26GREEN, TYRESE JACQUEZ BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR (3 COUNTS) HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/26HARMON, DAY TYIOUS JYSHAWN DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/26HILDEBRAN, DAWN MARIE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/26HOLMES, PAIGE FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/26JACKSON, PORSCHA MONIQUE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/26KERNS LEE, VICTOR SAMI DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT, VALUE GREATER $10K Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/26LEE, XIANA CHLOE TRAFFIC / LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT INVOLVING UNATTENDED-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/26LIM, OLIVER SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D HOLD FOR WEST COLA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/26MATTOX, DAWN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/26MERRILL, KENDRA DEBORAH TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/26ROBINSON, SHAQUILLE TYSHAUN ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/26STONE, JORDAN NIJER DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 23/26WISE, TYRON DEMARCUS BURGLARY / SAFECRACKING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/26SHANKLIN, JOSHUA KEITH CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/26ROSCOW, COREY WAYNE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/26WOOD, LAUREN DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest