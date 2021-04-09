Midlands Mugshots- April 8

INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
MURDER / ATTEMPTED MURDER
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO.
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO.
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 2ND OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO.