Midlands Mugshots- April 12 Apr 13, 2021 10:44 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/16ADAMS, WILLIAM HOLD FOR SCHP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/16ALDANA, RICARDO ORTEGA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRANSFER COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/16BALL, KELLY WYNNE BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/16COFFEY, KENNETH DONALD DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G - 2ND OR SUB. OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/16BRADLEY, TERRY TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/16EPPS, JOHNNIE JAMES WILSON LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/16GAITES, CALEB TENO HOLD FOR PPP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/16GLINSKI, CHRISTOPHER HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/16HARMON, NICOLAS MARC TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/16JORDAN, JAMES ARTHUR ACCESSORY / ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL P-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/16MAYSWISE, DEVONTE KWEISI ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/16MCCASLAN, BRADLEY KYLE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/16PRICE, SANDY GOSSETT VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/16REESE, BIANCKA CHARMAINE CHECKS / FRAUDULENT CHECKS OR STOP PAYMENT > $500 < $1000, 1-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/16SERIO, JONATHAN ANTHONY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 2ND OFFENSE DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/16WILLIAMS, JEFFREY SCOTT HOLD FOR COLUMBIA PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest