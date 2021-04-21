Midlands Mugshots- April 20

ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO.
POSS OF DRUG PARAPHERNALIA
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD (2 COUNTS)
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR (2 COUNTS)
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE-LEXINGTON CO.