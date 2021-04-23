Midlands Mugshots- April 22 Apr 23, 2021 10:42 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/19ALLEN, JORDAN EUGENE HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/19BLUFORD, ARTHUR JUNIOR DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE PRISONERS/CONTRABAND, POSS. BY PRISONER, FURNISH OR ATTEMPT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/19BODENHAMER, JESSE DEAN CONTEMPT / CONTEMPT OF MAGISTRATE`S COURT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/19COBB, KYLE RAY BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) -LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/19COBB, SHALE MARIE BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) -LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/19DAWKINS, JONATHAN CONRAD NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/19FOLDEN, BRANDON MICHAEL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/19FRAZIER, SHIRIKKI LEANE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/19FREEMAN, LAIYA JANE TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C CONTEMPT / CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/19HAKEEM, SHAKUR ABDUL HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/19HOOVER, GORDON KEITH DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/19KNIGHT, THOMAS EARL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/19LEDBETTER, CHRISTOPHER SCOTT PROVIDING FALSE INFORMATION POLICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/19LEWIS, SHANNON DWAYNE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/19PATTERSON, EDDIE CURRENT HOLD-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 16/19RUTH, STEPHEN GREGORY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/19SOTO GARCIA, HUGO CESAR DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/19THOMPKINS, THOMAS RANDEL CURRENT HOLD-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 19/19WRIGHT, TIFFANY NICOLE THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFIC COURTS / INTIMIDATION OF COURT OFFICIALS, JURORS, OR WITNESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest