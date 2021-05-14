Midlands Mugshots- May 13 May 14, 2021 10:46 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/24BURGER, THERESA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/24COFFEY, KENNETH DONALD INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/24DEAS, TRAVOND ALTREZ ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/24FAIRCHILD, KEITH ALLEN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/24FERNANDEZ, JASSIMINE NICOLE ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/24GELMAN, STANLEY PUBLIC DRUNKENESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/24GLOVER, RICHARD ADAM HOLD FOR SWANSEA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/24GOMEZ, ESWIN LUCAS TRAFFIC / SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEED LIMIT TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/24HAYES, CHRISTOPHER WAYNE TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/24JEFFCOAT, HAROLD EUGENE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/24JONES, CORY ANTHONY WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN MURDER / MURDER-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/24KHALIQ, ORIAN DEMETREE MURDER / ATTEMPTED MURDER MINOR / CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/24LAWHORNE, HENRY ARNOLD DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/24LEAPHART, ARTHUR SENTELL (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/24MARQUEZ, ALFREDO SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR VIC<16 ACT>14 3RD DEGR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/24MIHALIK, JOSEPH RYNE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 17/24MILLER, JAMES NATHAN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 18/24NORRIS, ZACHARY ZAVON BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - BURGLARY / SAFECRACKING (2 COUNTS) Larceny / Grand Larceny value $10000 or more-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/24PIERCE, DAVID MURRAY VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/24RIVERA ESCOBAR, JOSE ALEX DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/24SOX, KAYLA ELIZABETH DRUG PARAPHERNALIA RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/24THORNTON, NATALIE HALL HOMICIDE / RECKLESS HOMICIDE, DEATH RESULTS WITHIN 3 YRS, CA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/24VARNEDOE, PAUL ALEXANDER TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/24VELEZ, MARTIN EUGENE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest