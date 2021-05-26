Midlands Mugshots- May 25

LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE $10,000 OR MORE
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED-NEWBERRY CO.
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
MAGISTRATE BENCH WARRANT (2 COUNTS)-LEXINGTON CO.
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH-LEXINGTON CO.