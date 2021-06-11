Midlands Mugshots- June 10 Jun 11, 2021 10:41 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/17ALLEN, JAHAD HAQUIL HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/17ALLRED, JONATHAN TODD HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/17BROWN, THOMAS LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/17COOK, WILLIAM ARTHUR DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/17DARBY, JOHNNY LEE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/17DELIN, MISTY DAWN FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/17DORROH, HENRY DAVID DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/17FEW, JESSE ALAN FORGERY > $10000-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 9/17FULLER, CHRISTOPHER EUGENE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON (3 COUNTS) WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/17GREGG, KENTEZ JAMAL MURDER Armed Robbery POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 11/17KELLY, MICHICO AMANDA LYNNE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17MCCLAIN, LORIE ANN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/17MCGUIRE, CHRISTOPHER HEARNE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/17MYERS, CAMERON LEE SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, SECOND DEGREE (8 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/17PREWITT, JESSICA DYANN CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 16/17TEMPLETON, MARC ANTHONY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/17WEILER, JOHN ALBERT BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest