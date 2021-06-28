Midlands Mugshots- June 27 Jun 28, 2021 10:41 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/20LOEBLE, WILLIAM DEXTER DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/20ALLEN, JOSHUA DAVID GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/20BEAMER, ASHLEY PARKER DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/20COLEMAN, DAVID JAMES DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/20DAVIS, COLT ALAN Another Jurisdiction for FAIRFIELD COUNTY-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 6/20DIAZ RIOS, BRYAN EDUARDO TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/20FLEMISTER, DAVID LAMAR DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR POSS. OF DRUG PARAPHENALIA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/20GLENN, JACKIE ONITA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/20HERNANDEZ, JOSE ARMANDO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/20HOUSEAL, FRREDDIE CEDELL DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 3RD OR SUB. OFFENSE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/20LAWSON, TERRY TRINDELL DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/20LYMAN, DAVID ALLEN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/20MARTIN, JASMINE VAWN NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/20NICKS, KWEISI STEVEN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/20ORMOND, CONNOR THOMAS SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/20RAMIREZ PEREZ, VIVALDO TRAFFIC / RECKLESS DRIVING TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/20ROBERTS, JESSE EDWARD GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/20RUSH, ERICA JAMIL HOLD FOR PPPP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/20SILVA MIRANDA, JOSE RAL DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT LOITERING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/20ZVEJNIEKS, DEBERA HARRIS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest