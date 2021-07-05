Midlands Mugshots- July 4

TRAFFIC / VIOLATION OF MINIMUM SPEED LAW
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
UNLAWFUL CONDUCT TOWARD A CHILD
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
CONCEALED WEAPON VIOLATION