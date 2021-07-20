Midlands Mugshots- July 19 Jul 20, 2021 10:48 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/19BACKMAN, AMANDA HARSEY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/19BEHNKE, TROY DANIEL TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/19BROWN, ANTHONY FLOYD HOLD FOR LCSD TRAFFIC / RETURN OF SUSPENDED, CANCELLED, OR REVOKED CARDS, TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/19BURKETT, STEPHEN ADAM TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA TRAFFIC / PROCEDURES UPON TRANSFER OF OWNERSHIP OF VEHICLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/19DAVIS, MYSHALIK ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGIST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/19EDGELL, TONYA CHRISTINE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE PUBLIC DISORDERLY CONDUCT PUBLIC NUISANCES AFFECTING PUBLIC PEACE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/19FARNSWORTH, DANA EUGENE Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/19GERMAN, ANTHONY GENE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/19HART, JEROME BERNARD HOLD FOR DUSM-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/19HERNANDEZ, HILARIO TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO POSSESS REGISTRATION CARD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/19JIMENEZ, AJEE PIEDRA HOLD FOR DUSM-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/19KIRKLAND, RANDY LEE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/19LITES, DEROYCE TIRRELL TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/19MEANS, ALEXANDER DEMETRIUS HOLD FOR PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/19MIKA, DAVID MICHAEL TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/19RICARD, ADAM GERALD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/19WILLIAMS, MERRI ASHLEA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/19WILLIAMS, MONTAVIOUS TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA TRAFFIC / LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT INVOLVING UNATTENDED TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/19WILLIAMS, MONTEZ LAMAR HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest