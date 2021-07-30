Midlands Mugshots- July 29

TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
HOLD FOR SPRN-LEXINGTON CO.
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 (2 COUNTS)
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
Vehicle/Poss/Conceal/Sell/Dispose stolen vehicle 16-1-57 Enh-LEXINGTON CO.
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD AND SUBS OFFENSE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNLIA-LEXINGTON CO.