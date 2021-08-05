Midlands Mugshots- August 4 Aug 5, 2021 10:53 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/12BROWN, JAMES RICHARD HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/12COFFEY, SARAH NICHOLE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/12GALLOWAY, JERRY WARD GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/12GALLMAN, JUKEVIOUS MARVIN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/12GARY, RANDEVIS JAMAR GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/12HILL, TIRONO CENTEL OPEN CONTAINER (ALCOHOL) ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/12JONES, NA`ASIA SHARDE SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 (2 COUNTS) ID / IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/12MASHBURN, JENNIFER LEE ANNE RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/12PARKS, WILLIAM CHAPLIN VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/12PENNINGTON, CHRISTOPHER ROBERT MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/12RIVERA MARTINEZ, JOSE HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/12VANCE, HARRISON DANIEL MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest