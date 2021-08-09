Midlands Mugshots- August 8 Aug 9, 2021 10:48 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/18ANDERSON, TIMOTHY HOLD FOR OTHER AGENCY- LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/18BARLOW, JUSTIN DEREK DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/18BOWEN, ALEXANDER CHARLES ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/18CROMER, TIMOTHY LAMAR INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/18CUEVA, MARIIA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/18FREEMAN, DIANTAE INELL ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-NEBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/18GANTT, DANIEL CALVIN LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/18GEIGER, LARRY NATHANIEL ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE (2 COUNT) WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/18HERNON, DAVID DENNIS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/18JOHNSON MITCHELL, HAKEEM AKIBULON DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/18MASON, CHRISTOPHER PAUL TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/18MOORE, WILSON THOMAS SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/18PROSPER, KHRIZTYAN ANDERSEN NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/18RATCLIFF, CHRISTOPHER ALAN TEMPORARY HOLD-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 15/18SIMS, JERROD LAMASSTAR DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/18TAYLOR, TIMOTHY D DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/18WILLIAMS, TYLER TERREZ DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 18/18WISE, JOSIAH ANTONIO DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest