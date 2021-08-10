Midlands Mugshots- August 9 Aug 10, 2021 12:35 PM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/23ALBERTSON, BRANDON LEE USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/23BROWN, CHENDRIC JAWAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT--LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/23BYROADS, CHRISTIAN MICHAEL DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/23CANNON, ELBERT JUNIOR INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY RESISTING / ASSAULT, BEAT, OR WOUND POLICE OFFICER SERVING PROCESS OR WHILE RESISTING ARREST DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE- NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/23CHILDS, THOMAS ERVING FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/23CORRES, MICHAEL CARLOS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/23DAVIS, LARRY GENE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 3RD OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/23EMMANUEL, BARRY JACK DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/23GANTT, SHERIKA DESHA GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/23GODFREY, VANESSA MARIE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/23HELMS, JAMES VIRGIL DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION (3 COUNTS) HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT; PRIOR CONVICTION W/N 10Y MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/23HOPKINS, AARON MATTHEW HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/23HUTTO, SAMMY CHANCE HOLD FOR CAYCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/23IACONO, DANIEL JOSEPH TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/23KINARD, WILLIAM JERRY FORGERY / FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT (3 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/23LYBRAND, ANNETTE DERRICK DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST OBSTRUCTING JUSTICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/23MARRA, ERIC JAMES DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/23MCDANIEL, JEFFREY JOSEPH HOLD FOR CAYCE PUBLIC SAFETY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/23MORRIS, ZACHARY Z BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/23PARCELL, SIERRA PREWETT BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE (3 COUNTS) FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/23SUTTON, CINDY LEA MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 22/23WHITEHILL, MICHAEL JOSEPH HOLD FOR LEXPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/23WILLIAMS, LARRY CLIFTON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE--LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest