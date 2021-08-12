Midlands Mugshots- August 11

TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 2ND OFFE
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
HOLD FOR LTPD-LEXINGTON CO.
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000
DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V- 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G - 2ND OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO.
KIDNAPPING ( 2 COUNTS)
ARMED ROBBERY ARMED WITH DEADLY WEAPON
POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON ( 2 COUNTS)
POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
ASSAULT AND BATTERY OF HIGH AND AGGRAVATED NATURE-KERSHAW CO.