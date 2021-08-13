Midlands Mugshots- August 12 Aug 13, 2021 11:07 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/18ADKINS, AMBER MARIE TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO ACCESSORY / ACCESSORY AFTER THE FACT OF A FELONY, COMMON LAW LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/18ALEWINE, SANDY MASON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/18BARNES, KRISTY RENEE ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE PETIT LARCENY <$2000 BURGLARY 1ST DEGREE KIDNAPPING-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/18BOUKNIGHT, TANNER LEE HOLD FOR LPD CONCEALED WEAPON VIIOLATION TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/18BUCKNER, GENIE LOUISE Drugs / Manufacture meth 3rd or sub. offns -LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/18CARLTON, ANTHONY BRUCE TRAFFIC/FAIL TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY/DEATH 2ND/S DISOBEDIENCE TO A POLICE OFFICER TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/18EASLER, OLEN DEAN Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/18FILLINGER, ZACHARY LLOYD TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT (2 COUNTS) LOITERING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/18HENRY, JACKSON PATRICK ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/18LILLARD, TAYVON DEPREE HOLD FOR SPRINGDALE PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/18MILLIGAN, CHRISTOPHER DALE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 3RD OR SUB OF DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/18SANDERS, DEVARIOUS JURMAINE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/18SHEPARD, JAMES ROY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/18SMITH, TANNA MARIE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/18TIMMONS, JEFFREY JERMAINE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/18TRUESDALE, TIMOTHY MAURICE MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY < $2000 DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE FAMILY COURT (2 COUNTS)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 17/18WATKINS, VANCITO ETHRIDGE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/18YOUNG, JUSTIN WILLIAM DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest