Midlands Mugshots- August 16 Aug 17, 2021 10:55 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/27ADAMS, GLEN DANIEL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT (3 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/27BRADLEY, MAKEITH ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/27BROWN, JARMELL KEVON SENTENCED IN COURT (4 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/27CAPRARIO, KAITLYN MICHELLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/27CHARLIE, TIMOTHY LEON SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/27COLE, JORDAN TAYLOR MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/27DAVIS, ANTHONY GAIL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/27DIAZ, NATHAN TYLER HOLD FOR COLUMBIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/27FIELDS, NIKKI LEE BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED VIOLATION OF CITY ORDINANCE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/27GOING, MATTHEW WRIGHT DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/27JACKSON, BREAZAE ELISE FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000 (2 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/27JACKSON, TRAVIS JOSHUA PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/27JEFFCOAT, ROY DOUGLAS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/27JOHNSON, DEMOND JAYQUAN SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/27JONES, TRAVAS DEWAYNE DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 3RD OR SUB OF-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/27KEETER, RODNEY HEATH DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/27MATHIS, JOSEPH TERRY MAGISTRATE BENCH WARRANT (2 COUNTS)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 18/27MILLS, HOLLY DENISE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 19/27MOLE, HARRY LEE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/27MOSSER, CHRISTOPHER STEPHEN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/27ORR, JEREMY CLAY HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/27OXLEY, SABRY MARIE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/27RICE, VINCENT TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/27SEARLES, VERNON CECIL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/27SMITH, SAMMIE LEE SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 26/27SHEALY, NICHOLAS DEVIN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/27WILLIAMS, JEREMY ANTONIO HOLD FOR IRMO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest