Midlands Mugshots- August 22 Aug 23, 2021 10:51 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/10BURNS, KENNETH LEE CHECKS / FRAUDULENT CHECKS OR STOP PAYMENT > $500 < $1000, 1-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/10DAVIS, TIMOTHY CHARLES HOLD FOR LXPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/10FERRER, AQUILLLA IDALIA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/10HOFFMAN, ROBERT TYRWICK MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/10JONES, ANTON LEROY DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 6/10LOAN, STEVEN ALLEN DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/10MIITCHELL, JOSEPH LEE MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY < $2000-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 8/10THOMASSON, WILLIAM HAY HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/10VARGAS, FRANCISCO MORALES TRESPASSING - ENTERING PREMISES AFTER WARNING DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/10WOODS, MICHAEL GREGORY BREACH / BREACH OF PEACE, NONAGGRAVATED IN NATURE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest