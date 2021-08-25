Midlands Mugshots-August 24 Aug 25, 2021 11:54 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/20ANDERSON, GEORGE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 Show Caption Hide Caption 2/20BUNDRICK, KARLIN TY CHARGE NOT LISTED Show Caption Hide Caption 3/20BUTLER, MARQUIS HENRY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 4/20COLLINS, THOMAS RAY FAIL TO RETURN RENTED OBJECTS >= $10,000 GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 5/20FLEMISTER, DAVID LAMAR SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA DRIVING UNDER SUSPENSION 3RD Show Caption Hide Caption 6/20FOSTER, DARIUS HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFF Show Caption Hide Caption 7/20GIBSON, LANDON PAUL OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y MINOR / CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR Show Caption Hide Caption 8/20GLOVER, MARCUS LAMAR (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB Show Caption Hide Caption 9/20GRAVES, MICHAEL MALIK GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT HOLD FOR MARION PD Show Caption Hide Caption 10/20HOLMES, RODNEY STARLING GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 11/20KERSHAW, MICHAEL CHARLES ADAM HOLD FOR SPRINGDALE POSS OF DRUG PARA Show Caption Hide Caption 12/20JUMPER, WILLA MACKENZIE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 13/20MILES, BRITTANY NICOLE BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR Show Caption Hide Caption 14/20NICKELS, ERIC ANDERSON LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS RSG / RECEIVING STOLEN GOODS >=$2000 <$10000 Show Caption Hide Caption 15/20SIZEMORE, JACOB THOMAS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 16/20SLIGH, JOHN BUNYAN CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE Show Caption Hide Caption 17/20TREVITZ, JAKE MUNICIPAL-FALSE INFO TO LEO Show Caption Hide Caption 18/20WITTEN, THOMAS PASCO MORGAN HOLD FOR LTPD Show Caption Hide Caption 19/20YOUMANS, KENNETH JEROME VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST Show Caption Hide Caption 20/20ZAMMARRELLI, BRIAN CHRISTOPHER UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest