Midlands Mugshots- September 7 Sep 7, 2021 7:46 PM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/10BREWSTER, GARY EDGAR DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY Show Caption Hide Caption 2/10CATES, BRIAN WAYNE OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR Show Caption Hide Caption 3/10CROMER, TIMOTHY LAMAR Show Caption Hide Caption 4/10KENNEDY, ANTHONY STUART DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE Show Caption Hide Caption 5/10MCEVIE, LETECIA PEARSON Show Caption Hide Caption 6/10MORRIS, SHANEOUS WAYNE DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST Show Caption Hide Caption 7/10NEWMAN, KILLIAN MICHAEL DRUGS/TRAFFICK ICE/CRANK/CRACK >=28G BUT <100G 2ND OFFENSE Show Caption Hide Caption 8/10SHEALY, WANDA KAY DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST HOLD FOR BLPD Show Caption Hide Caption 9/10VAZQUEZ, JOSE ALFREDO ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE Show Caption Hide Caption 10/10WHITTLE, MICHAEL SHANNON DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest