Midlands Mugshots-September 8th Sep 8, 2021 10:36 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/14ALEXANDER, HALI MARIE CHARGE NOT LISTED Show Caption Hide Caption 2/14ALEXANDER, ROBERT GLENN METALS / TRANSPORTATION OR POSSESSION OF STOLEN NONFERROUS METALS LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED Show Caption Hide Caption 3/14BROCKINGTON, CHRISTOPHER ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 4/14BRYANT, MICHAEL GORDAN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 5/14ENNIS, DANIEL LEE TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO Show Caption Hide Caption 6/14FITTS, GIRARD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 7/14GOFORTH, ELBERT WESLEY FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT Show Caption Hide Caption 8/14GRAHAM, BRYAN PATRICK CHARGE NOT LISTED Show Caption Hide Caption 9/14HOLLIDAY, RAYNEL ALEXANDER ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 10/14MCABEE, JOSHUA DAVID MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 11/14POUND, MICHAEL CURTIS HOLD FOR OTHER AGENCY Show Caption Hide Caption 12/14POWELL, JEFFREY NAQUAN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 13/14THOMASSON, WILLIAM HAY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE Show Caption Hide Caption 14/14WILLIAMSON, RODNEY LEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands’s Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest