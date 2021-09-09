Midlands Mugshots- September 8 Sep 9, 2021 10:33 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/19ALBERTSON, DUSTIN TREY DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/19BOWERS, SHAQUANNA DENISE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/19BRADLEY, PHILLIP JAMES DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/19GARDENER, HOPE LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/19GRANGER, ALIINA SUZANNE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE TRAFFIC / OPERATING MOTOR VEHICLE WITHOUT LICENSE IN POSSESSION TRAFFIC / EXPIRED VEHICLE LICENSE TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/19HARMON, DAY TYIOUS JYSHAWN GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/19HICKS, KANE RAHEEM SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, FIRST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/19JACKSON, LAVAL LAVERN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/19KAPALKA, CHRISTOPHER DYLON HOLD FOR PENNSYLVANA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/19MILLHOUSE, NATASHA M SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/19MOSES, SANDRA TRESPASSING BEG/SOLICIT MONEY FROM PERSON AT ATM/OTHER-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 12/19RICHARDSON, TREMEK DAMON ROBBERY / ATTEMPTED ARMED, OR ALLEGEDLY ARMED, ROBBERY CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/19ROBINSON, ELAJUWON DAVONE NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT (3 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/19SETTERBERG, ERIC ARNOLD SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR VICT 11-14 YO 2ND DEGREE SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, FIRST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/19SIMS, CHARLETHA NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/19WATTS, ROBERT BLAKE ENTERING PREMISES AFTER WARNING PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 17/19WISE, CAMERON PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 18/19WORTHY, JOHN PRESTON DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/19YAHR, YAZMIAH SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest