Midlands Mugshots-September 10

DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC / PASSING UNLAWFULLY(SHIFT CHG LANE IMP/FAIL TO MAIN
POSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE