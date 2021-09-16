Midlands Mugshots- September 15 Sep 16, 2021 10:34 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/20ALEXANDER, HALI MARIE VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/20ALEXANDER, ROBERT GLENN SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/20BROWN, COURTNEY GEREKA MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/20GALLMAN, TAUNDRE AIMMORIAN GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/20HARMON, BRIAN TRAVIS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/20COUNCIL, JUJUAN Another Jurisdiction for ALVIN S GLENN DETENTION CENTER-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 7/20TOLBERT, TARA GERBER FINANCIAL IDENTITY FRAUD FORGERY ($10000 OR MORE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 8/20VALENTINE, CRAIG ALLEN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING VALUE >= $2000 BUT <$10000 (2 COUNTS) ESCAPE / ESCAPE, ATTEMPTED ESCAPE OR POSSESS TOOLS TO ESCAPE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/20THORNELLI, DARRYL HOLD FOR NY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/20STILL, DONNIE FRANKLIN FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/20STEWART, KIPP ALEXANDER ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/20SPURLOCK, KELSEY NICOLE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/20SMILEY, THOMAS JAY VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO D TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/20PRESCOTT, WILSON JONES HOLD FOR DUSM-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/20LAGASSE, MARTIN ANDREW SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, SECOND DEGREE SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, THIRD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/20KEEVER, STEVEN HAROLD FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/20FLEMING, STEVE VERNON TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/20ESPARZA, PATRICK DAVID DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/20CARRUTH, QUATROS DESHANNA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/20BRAY, DARRIN CURTIS SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, FIRST DEGREE OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest