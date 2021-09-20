Midlands Mugshots- September 19 Sep 20, 2021 10:51 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/16ABNEY, JORDAN BROOK HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/16BRAZIER, CLIFFORD ALAN MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/16BURGESS, SONNY MAXIMILLAN TRAFFIC / LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT INVOLVING UNATTENDED-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/16CLARK, JOE CECIL DRUG PARAPHANLIA TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/16CROCKER, ALAN DEWAYNE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/16HOFFMAN, PAMELA MINCEY MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/16HAFF, BRIAN ROBERT DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT B.A. 2ND OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 8/16JACKSON, TERRY ROBIN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/16MATTISON, JULIE SEAY PEDESTRIAN / PEDESTRIAN, UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS, UPON HIGHWAY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/16PATTERSON, CHRISTOPHER RUFUS DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST) POSSESSION OF COCAINE - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 11/16SANTIAGO, DESIDERIO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/16SAUNDERS, KAYLA DAWN HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/16SUPRUNCHIK, NARALYA DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/16THOMPSON, ANTWAIN JEREMIAH TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/16WARD, JESSICA DRINKING IN PUBLIC TRESSPASS POSS OF DRUG PARA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/16WILLIAMS, MEGAN LEIGH MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP >$2000 <$10 000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest