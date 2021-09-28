Midlands Mugshots- September 27 Sep 28, 2021 10:36 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/21AUSTIN, SAM BATES BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/21BRANHAM, DAVID ALLEN FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/21BROWN, EDWARD HUNTER RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $2,000 OR LESS MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/21CRIBB, KYLE VAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/21CUCULLU, EMILEE GRHEA HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/21FIELDS, VICTORIA ROSE HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFFS`S DEPT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/21GASTON, GREGGORY DEONTE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/21GARY, TYQUAN JAMAL CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 9/21GUNTER, JONATHAN WILLIAM MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/21HOPKINS, DAVID GEORGE VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/21HUNTLEY, JAMES H DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE HOLD FOR COLUMBIA PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/21LIDE, STEFON ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/21MCRAE, BRITTANY LEANN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/21RODGERS, STEVEN LUTHER LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000 (ENHANCEMENT PER 16-1-57) LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/21SARNSAMACK, HOLLY NICOLE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/21SEPHES, ERIC KEITH TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/21SISK, DANIELLE NELL BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/21STANTON, JIMMIE LEVELL DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE HOLD FOR UNLAWFUL CARRY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/21WHITFIELD, ANTHONY TYRONE HOLD FOR OTHER AGENCY DRUGS/TRAFFICK ICE/CRANK/CRACK >=28G BUT <100G 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/21WHITLOCK, SYLVIA JONES CHECKS / FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, > $1000.00 - 1ST OFFENSE (4 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 21/21YAHYA, ADAM FAHAD DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest