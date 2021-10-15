Midlands Mugshots October 14th Oct 15, 2021 10:08 AM EDT Rob Dew, 1/17AMIMLL, JORGE LUIS PASTRANA TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 2/17BOWERS, SCOTT WILDER HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 3/17BRANHAM, AMANDA KAYE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS Show Caption Hide Caption 4/17CHAMPION, GARY LEE NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE PWID SCHEDULE I II III DRUG OR FLUNITRAZEPAM- 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 5/17COCKFIELD, JENNIFER DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .10 BUT LESS THAN .16 2ND Show Caption Hide Caption 6/17DEATON, RONALD LAVERN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 7/17HUNTER, JAMES ARTHUR DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 2ND OFFENSE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE Show Caption Hide Caption 8/17JORDAN, CHRISTINA MARIE HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 9/17MILLER, TYLER JAMES HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 10/17MOODY, KENDALL LAMONT MURDER / MURDER KIDNAPPING / KIDNAPPING CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN Show Caption Hide Caption 11/17NORTH, SHERMAN CURTIS TRAFFIC / LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT INVOLVING UNATTENDED TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST Show Caption Hide Caption 12/17OSWALD, MATTHEW LEE HOLD FOR LCSD HOLD FOR PROB Show Caption Hide Caption 13/17PONDER, MICHAEL ALLEN PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV MURDER / MURDER CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI Show Caption Hide Caption 14/17ROBINSON, ELAJUWON DAVONE VIOLATION OF CITY ORDINANCE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 15/17RUTHERFORD, JALEN SHAPRI KIDNAPPING / KIDNAPPING WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE Show Caption Hide Caption 16/17SIZEMORE, JONATHAN LINDSEY DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 17/17WHITE, MARQUEZ QUENTIN DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest