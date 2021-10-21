Midlands Mugshots- October 20 Oct 21, 2021 11:14 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/32BASS, MICHAEL ROAM TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/32BROWN, DECOREY TROMONE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/32BURRIS, COURTNEY LAMONZO FAMILY COURT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/32BUTLER, ELIZABETH MARLENS DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/32CHOISY, KEONDRE JA`QUEZ HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/32DIXON, BARRON HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/32EDWARDS, DUSTIN EDWARD TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/32GILMORE, TYRESE TAVON DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE TRAFFIC / RECKLESS DRIVING-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/32GOWER, LAUREN ELIZABETH GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/32GRAY, DARIUS MALIK NEWBERRY CITY ORDINACE DAMAGING PROPERTY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/32GREENE, DASHAWNA DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 12/32GRIFFIN, CARL DWAYNE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/32HOFFMAN, CHRISTOPHER DEAN HOLD FOR SWANSEA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/32HOWARD, JESSE GRANVILLE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/32JOHNSON, ROBERT MAURICE PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 16/32JONES, ASHLEY MARIE FAMILY COURT BENCH WARRANT HOLD FOR MANNING PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/32JONES, MICHAEL LYNDON HOLD FOR POSS METH-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/32KNOTTS, JUSTIN MCLEAN DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO RETURN LICENSE PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 19/32KOONCE, JAVONE DEWAYNE SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 20/32LAMSON, DAVID LAWRENCE HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/32LONG, JUSTIN HAYNE SENTENCED IN COURT SEX / CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE - COMMIT/ATTEMPT LEWD ACT (VICTIM UNDER 16 YRS & ACTOR OVER 14 YRS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 22/32MCCLELLAN, SEAN DEON TA TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/32MCCORMICK, MATTHEW AARON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/32NOTEBOOM, ROBERT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/32PARKER, KEVON RAY CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/32SALES, LETICIA RAQUEL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC / FAILURE TO RETURN LICENSE PLATE AND REGISTRATION U-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/32SHOOK, BONNIE ROSEZELLE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 28/32THOMSON, AUSTIN BAILEY SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICT < 16 YO 2ND DEGRE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 29/32WORTHY, JAHEIM DEMONTAE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 30/32VINSON, KATIE JUMPER TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 31/32WHITAKER, BRANDON HOLD FOR PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 32/32WILEY, PATRICK ANDREW HOLD FOR PROBATION DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest