Midlands Mugshots October 21 Oct 22, 2021 3:06 PM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/15CHAVIS, BURTON WILLIAM MURDER / ATTEMPTED MURDER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE KIDNAPPING / KIDNAPPING WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN Show Caption Hide Caption 2/15CLARKE, CLIFTON TYREL DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE Show Caption Hide Caption 3/15COLEMAN, JAMIE HOLD FOR NEW YORK Show Caption Hide Caption 4/15FRIERSON, JULIA IRENE FAMILY COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 5/15GARDNER, CLYDE WESLEY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE Show Caption Hide Caption 6/15GRAY, DARIUS MALIK MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS Show Caption Hide Caption 7/15HILL, CAROLINE KEITH COMMON LAW OFFENSES Show Caption Hide Caption 8/15HILL, JAMIE RAY SENTENCED IN COURT VIOLATION OF PROBATION WARRANT Show Caption Hide Caption 9/15ISLEY, DAWN YVETTE HOLD FOR MECKLENBURG CO N.C. Show Caption Hide Caption 10/15JOHNSON, WILLIAM JUVAUN SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/ MINOR - UNDER 11Y 1ST DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/ MINOR - UNDER 11Y 1ST DEGREE Show Caption Hide Caption 11/15LEE, KENNETH JEROME JR FAMILY COURT POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA EXPIRED VEHICLE LICENSE Show Caption Hide Caption 12/15LUCAS, JOHN DRAYTON MURDER / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN Show Caption Hide Caption 13/15RICE, NYIA JAI BRIANTA DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE Show Caption Hide Caption 14/15SHARPE, JOEL TODD DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR Show Caption Hide Caption 15/15WILCOX, SEAN AUSTIN JAMES (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest