Midlands Mugshots- October 26 Oct 27, 2021 10:43 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/23BARFIELD, PERRY WILLIAM MURDER / ATTEMPTED MURDER-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/23BRUNSON, MALCOLM JAWARNER LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/23BRYANT, MICHAEL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/23BURGESS, PATRICK LEON MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/23BURNETT, MICHAEL LUCIUS GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/23COLVIN, WILLIAM P DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION -LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/23CRUMPTON, MELANIE DILLASHAW INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/23HOFFMAN, PAMELA MINCEY MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/23HOLLIS, SAMMY JUNIOR MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/23HUDSON, AUSTIN DAKOTA NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/23LEMUS GONZALEZ, CARLOS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/23LITTLE, HAVYN BERLIN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/23LOWER, JACOB LLOYD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/23MAYSWISE, DEVONTE KWEISI BANKING/FEDERALLY CHARTED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION FORGERY / FORGERY VALUE < $10000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/23MONTVILLE, AUGUSTA JOHN TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/23ODELL, BENJAMIN TODD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/23REESE, JARUIS KENDALL HOLD FOR AIRP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/23RISH, ALLEN MICHAEL HOLD FOR MORGAN COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/23SHIVERS, JOSHUA AARON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/23STIERWALD, RAYMOND ERNEST ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP MURDER / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/23TEMPLES, MATTHEW CHRISTOPHER MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/23TENUTO, WILLIAM EDWARD LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/23TOLLISON, BONNIE ELLEN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Check out Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest