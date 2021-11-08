Midlands Mugshots November 7 Nov 8, 2021 2:00 PM EST ABC Columbia Site Staff, 1/8ANTONIO MARTINEZ, POLICARPO DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE Show Caption Hide Caption 2/8ERGLE, ROBERT BRADY DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE Show Caption Hide Caption 3/8FELDER, DAYYAN SHEERSE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE Show Caption Hide Caption 4/8HARKNESS, ALEXIS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 5/8HUTCHINS, JAMES MITCHELL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE Show Caption Hide Caption 6/8REEDER, KEITH BERNARD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 7/8TUCKER, KEVIN COREY TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE Show Caption Hide Caption 8/8VOLCKE, TERRY WILLIAM DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest