Midlands Mugshots November 9 Nov 10, 2021 9:50 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/27ALBERTSON, WILLIAM LEE HOLD FOR OTHER AGENCY Show Caption Hide Caption 2/27BRANHAM, COLLIN WILLIAM HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 3/27BROGDON, REBECCA ELIZABETH MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 4/27CALLOWAY, WILBUR LEON MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 5/27CHAVEZ VICENTE, SANTIAO VITALINO TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD OR SUB. OFFENSE TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT Show Caption Hide Caption 6/27CROCE, VINCENT DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 7/27EDWARDS, NATHAN LESLEY MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 8/27GALLMAN, ANTWAN LAMAR LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS Show Caption Hide Caption 9/27HALL, JASON HENRY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE Show Caption Hide Caption 10/27HUMAN, NELSON OLIVER MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 11/27HYLER, STEVEN RAY Show Caption Hide Caption 12/27KELLEY, JASON DANIEL LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE Show Caption Hide Caption 13/27KENYON, LANCE HIRUM DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 14/27LERSTANG, CHRISTIAN PAUL HOLD FOR OTHER AGENCY Show Caption Hide Caption 15/27LIGHTBOURNE, TYSHAWN ISAIAH ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 16/27LOEBLE, WILLIAM DEXTER MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 17/27LOMAX, CELENA NICOLE FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY Show Caption Hide Caption 18/27MORRIS, SHANEOUS WAYNE TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST Show Caption Hide Caption 19/27NANCE, TAMAR JAVEELL KIDNAPPING / KIDNAPPING BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE SEX / CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Show Caption Hide Caption 20/27RAWL, MICAH CLEON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 21/27RINGO, SIDNEY LAMAR HOLD FOR SCON INTERFERING WITH POLICE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA VIOLATION OF BURN ORDIANCE JUNK VEHICLES UNSIGHTLY ACCUMALATIONS Show Caption Hide Caption 22/27RUVALCABA, SABRINA STEPHANIE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA TRAFFIC / PERMITTING UNATHORIZED PERSON TO DRIVE Show Caption Hide Caption 23/27SHEALY, DEVON RAY SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST Show Caption Hide Caption 24/27SNYDER, DIANE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 25/27TAYLOR, CARVIN TRESPASSING AFTER NOTICE Show Caption Hide Caption 26/27WILLIAMSON, RUBY LETITIA HOLD FOR OTHER AGENCY Show Caption Hide Caption 27/27WISE, KEVIS DEVON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest