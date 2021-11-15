Midlands Mugshots- November 14 Nov 15, 2021 10:40 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/18ALLEN, NATHANIEL JOHN LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/18AUSTIN, SAM BATES ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/18BURGEUETE ROSALES, JOHAN DE JESUS HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/18BUSH, JOHNNY LEVON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/18DILLON, SAMUEL GENE SEX / INCEST SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICT 11 TO 14 YO 2ND D-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/18GROOME, STACEE HIGBE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/18HOPKINS, NYSEEM VASHON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/18JOHNSON, DENZELL MARQUIS TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/18LAWSON, DERRICK BRAXTON DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/18LICEA, ISAAC DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/18NORMAN, TONY MARSHALL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE OPEN CONTAINER (ALCOHOL)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/18RICHBURG, BRIAN PAYNE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/18RILEY, TERRENCE TREMAINE CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/18SAYLOR, MYLEKA MOET TIANNI DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL TRAFFIC / RECKLESS DRIVING POSSION OF DRUG PARAHNALIA--LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/18ST CYR, SOPHIA GAIL DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/18STACY, JAROD DANIEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/18WESTMORELAND, BAKER MATTHEW VIOLATION OF CITY ORDINANCE TRAFFIC / USE OF ANOTHER'S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD ALCOHOL / SUPPLYING FALSE INFORMATION AS TO AGE IN ORDER TO PURCHASE BEER OR WINE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 18/18WRIGHT, ANTHONY ALEXANDER DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Check out Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest