Midlands Mugshots- December 1

MURDER / ATTEMPTED MURDER
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE-LEXINGTON CO.
TRAFFIC / FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
RESISTING ARREST
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
DRUGS / DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 1ST (EXCLUDES MANUFACTURING METH; SEE CDR CODE 3776)
METALS / TRANSPORTATION OR POSSESSION OF STOLEN NONFERROUS METALS-NEWBERRY CO.
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, (2 COUNTS)
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS VALUE $2000 OR < ENHANCEM-LEXINGTON CO.
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED-NEWBERRY CO.