Midlands Mugshots December 8 Dec 9, 2021 1:37 PM EST ABC Columbia Site Staff, 1/16ANDERSON, CHRISTOPHER REYSAD DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT Show Caption Hide Caption 2/16BLACK, HEATHER MARIE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS Show Caption Hide Caption 3/16BUFFKIN, MATTHEW CLAYTON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 4/16BUTLER, ELIZABETH MARLENS MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 5/16CRAWFORD, ROBERT JOSHUA HOLD FOR LEXINGTON TOWN POLICE DEPT Show Caption Hide Caption 6/16FLEMING, TYLER SCOTT BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO Show Caption Hide Caption 7/16GANTT, TAKASHI ROYALE HOLD FOR DUI, STOLEN VEHICLE Show Caption Hide Caption 8/16GOFF, LEONAH DIANNE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED. TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE Show Caption Hide Caption 9/16GUDNASON, BRANDON NOAH HABITUAL TRAFFIC OFFENDER FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION CHILD ENDANGERMENT VEHICLE (MINOR) Show Caption Hide Caption 10/16JONES, LORENZO CEDELL DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption 11/16LAFFODAY, BENJAMIN LEE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA Show Caption Hide Caption 12/16MEANS, ALEXANDER DEMETRIUS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 13/16MERRITT, ASHLEY DAWN HOLD FOR COLLIN COUNTY SHERIFF`S OFFICE Show Caption Hide Caption 14/16SABOGAL, TOMAS JUAN TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01) MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Show Caption Hide Caption 15/16SEABROOKE, JOHN WILSON FAMILY COURT Show Caption Hide Caption 16/16SHEALY, CHRISTOPHER STOKES ID / IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest