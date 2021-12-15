Midlands Mugshots- December 14 Dec 15, 2021 10:44 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/22BOSTICK, FRANKLIN JEFFERY NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/22LEE, HAROLD SHANNON SENTENCED IN COURT DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/22MARTIN, RICHARD ANSEL MINOR / CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR MISCONDUCT / MISCONDUCT IN OFFICE, MALFEASANCE, MISFEASANCE, OR NONFEASANCE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/22MERCHANT, COLLIN BRADLEY INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY OPEN CONTAINER (ALCOHOL)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/22STANLEY, MICHAEL RAY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/22WILLIAMS, JAMES ED DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/22WILSON, KEANDRE JAMAR DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST MUNICIPAL- RESISTING ARREST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/22WILSON, BRITTNEY NICOLE REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/22WILSON, BRANDY LEE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/22THOMAS, D`MARQUS LAQUEN HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/22TAYLOR, LAYTON EDWIN DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/22SMITH, ZONECCA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/22SMITH, STEPHAN NICOLAS SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/22SIMS, ROMELL DESHAY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/22LAURIA, PATRICIA HELGA SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/22KYZER, AMY GWENDOLYN SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/22FLOYD, ALEXIS NICOLE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/22FIELD, MEGHAN WORKMAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/22DAVIS, STEPHEN ANTONIO HOLD FOR KANSAS PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/22CHURCH, HAROLD JEWEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/22BROWN, KEVIN MITCHELL ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE TRAFFIC / RECKLESS DRIVING TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/22BROWN, AMBER LEE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest