Midlands Mugshots- December 15 Dec 16, 2021 10:47 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/25CHAPMAN, SHANNEN KEEWON INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA TRAFFIC / FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/25CLARK, MICHAEL STEVEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE--NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/25DAVIS, MALIK RAEQUAN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/25EDWARDS, DUSTIN EDWARD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/25FISHER, ROBERT JAMES HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/25FLAKE, MELISSA ANNE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/25FOSTER, TEARON DEVANTE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/25FLOYD, DUSTIN DIA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/25GASSER, AARON MATTHEW MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR OBSCENE / UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE OBSCENE / UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/25GREEN, ORLANDO RODRIGUEZ GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/25HOUSEMAN, AMBER MARIE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/25JOHNSON, ALBERT LEWIS NEWBERRY CITY ORDINACE USE OF VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/25JOHNSON COOKE, MARTRELL DESHAWN ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING UNLAWFUL CARRYING OF WEAPON ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/25KNOX, PISCES ELAINE NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/25LINDLER, ETHAN BRENT MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/25MCDOWELL, LEE ERNEST HOLD FOR COLA PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/25MCMILLON, KRISTINA NOEL HOLD FOR SCDPPS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/25OWENS, ALEXANDER NATHANEL WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/25PALACIOUS PARRA, GUSTAVO DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/25POPELLA, DENNIS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/25RIKARD, JARKELE CHAVA INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 22/25SPENCER, JONATHON ALEXANDER FAMILY COURT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 23/25TUCKER, CARDEL JEREMIAH SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR VIC<16 ACT>14 3RD DEGR SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICT < 16 YO 2ND DEGRE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/25WESTLEY, JOHN HENRY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS TRAFFIC / RECKLESS DRIVING TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/25WOODS, KAMRON RICHARD MURDER / ATTEMPTED MURDER (4 COUNTS) WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN WEAPONS / DISCHARGING FIREARM INTO VEHICLE, AIRCRAFT, ETC. W HOLD FOR CHAPIN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest