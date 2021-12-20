Midlands Mugshots- December 19

ASSAULT POLICE OFFICER WHILE RESISTING ARREST OR SERVING PRO
ESCAPE / ESCAPE, ATTEMPTED ESCAPE OR POSSESS TOOLS TO ESCAPE
SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 2ND
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP >$2000 <$10 000
INTERFERING WITH LAW ENFORCEMENT
DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO.
VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST (5 COUNTS)
LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V (2 COUNTS)
HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO.