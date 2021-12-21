Midlands Mugshots- December 20 Dec 21, 2021 10:22 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/20BATEMAN, ROSE MARY MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/20BERRY, RAMSEY LEE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/20CRUMPTON, JOHNATHON BLAKE DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/20DAVIS, BYRON JEFFREY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/20DYKES, CHRISTOPHER LEE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/20GANTT, JOSHUA DEVON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/20KEMP, KRISTEN ELISE VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000 DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE PROVIDING FALSE INFORMATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/20LONGSHORE, KYLE LEA HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/20MCCLURKIN, STARJELL HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/20NEWBANKS, DANIEL JACOB SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/ MINOR - UNDER 11Y 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/20PARHAM, NATALIE MARIE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/20PATTERSON, BENJAMIN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/20PHILLIPS, EDWARD GLENN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/20PIERCE, DAVID MURRAY HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/20PLAYER, SHELLEY BIFANO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/20PLAZA, BLAIZE PEDRO INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 17/20SEETELL, COLTYN HOLD FOR POSS HEROIN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/20SIMPSON, KANE SCOTT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/20SMITH, RAZEL S HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/20WAY, TYASIA TYANNA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS TRAFFIC / SEATBELT VIOLATION - NON-CRIMINAL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest